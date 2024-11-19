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Пользователи сообщили о сбое в работе «МТС Банка» 19 ноября

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Днем 19 ноября пользователи пожаловались на сбой в работе «МТС Банка», свидетельствуют данные портала Downdetector.su. Всего о проблемах сообщили более 400 человек.

Пользователи сообщили о сбое в работе «МТС Банка» 19 ноября
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Жалобы на функционирование кредитной организации начали поступать примерно в 9:30 мск. У пользователей не работали приложение, личный кабинет и сайт.

 

Скриншот с сайта Downdetector.su, фото: RB.RU

 

Пик жалоб пришелся на 12:15 мск. К этому времени о проблемах с работой «МТС Банка» сообщили 233 пользователя. Кроме того, на портале «Сбой.РФ» количество жалоб составило 173. 

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На сайте Downdetector.su больше всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Подмосковья, Новосибирской, Нижегородской областей и Якутии.

RB.RU направил запрос в «МТС Банк».

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock

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