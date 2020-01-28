Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

МТС и «Совкомбанк» вложились в разработчика технологий искусственного интеллекта Just AI

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

МТС и «Совкомбанк» стали акционерами компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта (ИИ) Об этом Rusbase рассказали представители компаний.

МТС и «Совкомбанк» вложились в разработчика технологий искусственного интеллекта Just AI

МТС в рамках сделки получила 7,5% акций, «Совкомбанк» — 15%. Оператор вложил в компанию 187,7 млн рублей, размер вложений банка не называется.

В рамках сделки представители обеих компаний вошли в совет директоров Just AI в качестве наблюдателей.

«МТС тестирует голосового ассистента и намерена продолжать развивать продукты в этой сфере. В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС», – сообщил директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

По теме: МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником

Со стороны «Совкомбанка» сделка стала продолжением стратегии банка по развитию компетенций в области искусственного интеллекта, уточнил представитель компании. Банк уже автоматизировал работу службы взыскания, и планирует в ближайшее время провести автоматизацию продаж, набора персонала, контроля качества обслуживания.

Just AI с 2011 года специализируется на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Основная сфера деятельности – разработка платформы семантического анализа естественной речи с использованием ИИ, создание сервисов омниканального взаимодействия с пользователями на базе conversational AI, автоматизация процессов контакт-центров и служб клиентской поддержки.

Фото: сайт Just AI

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ