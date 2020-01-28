МТС и «Совкомбанк» вложились в разработчика технологий искусственного интеллекта Just AI

МТС и «Совкомбанк» стали акционерами компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта (ИИ) Об этом Rusbase рассказали представители компаний.

МТС в рамках сделки получила 7,5% акций, «Совкомбанк» — 15%. Оператор вложил в компанию 187,7 млн рублей, размер вложений банка не называется.

В рамках сделки представители обеих компаний вошли в совет директоров Just AI в качестве наблюдателей.

«МТС тестирует голосового ассистента и намерена продолжать развивать продукты в этой сфере. В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС», – сообщил директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

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Со стороны «Совкомбанка» сделка стала продолжением стратегии банка по развитию компетенций в области искусственного интеллекта, уточнил представитель компании. Банк уже автоматизировал работу службы взыскания, и планирует в ближайшее время провести автоматизацию продаж, набора персонала, контроля качества обслуживания.

Just AI с 2011 года специализируется на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Основная сфера деятельности – разработка платформы семантического анализа естественной речи с использованием ИИ, создание сервисов омниканального взаимодействия с пользователями на базе conversational AI, автоматизация процессов контакт-центров и служб клиентской поддержки.

Фото: сайт Just AI