МТС запустила первую подписку на связь и сервисы своей экосистемы

Телекоммуникационная компания МТС представила первую экосистемную подписку «НЕТАРИФ» с возможностью настраивания и формирования собственного пакета услуг связи и цифровых сервисов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

Теперь пользователи получают больше возможностей для кастомизации получаемых цифровых продуктов. Помимо услуг связи в рамках «НЕТАРИФа» оформляются подписки на музыку, онлайн-кинотеатры, приложение «МТС Библиотека», безлимитные опции на видеосервисы, соцсети и многое другое.

«Запуск единой подписки на услуги связи и цифровые сервисы — стратегический шаг в развитии экосистемы МТС и знаковое событие для всей отрасли. Важно, что переход от привычных тарифов к системе подписок сопровождается экономией для пользователей — цифровые и развлекательные продукты в подписке дешевле, а услуги связи можно настроить с учётом любых предпочтений», — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.

Ранее МТС запустила eSIM для устройств IoT и сегмента machine-to-machine. Технология позволяет удалённо загружать виртуальную SIM-карту на чип, вмонтированный в оборудование, и менять абонентский профиль.

Летом оператор МТС первым из российских компаний получил лицензию от Роскомнадзора на оказание услуг связи в формате 5G.

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