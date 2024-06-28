МТС признана одной из крупнейших ИТ-компаний в России

Экосистема вошла в топ-пять рейтинга «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2023 года, заняв четвертое место. За год компания поднялась на две строчки.
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Аналитики издания TAdviser ежегодно оценивают выручку и штатную численность компаний, работающих на российском ИТ-рынке, выявляя его объем и динамику доходов отдельных категорий компаний. Выручка МТС в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в МТС в прошлом году выросло на 15% и превысило восемь тысяч человек.
Укрепить позиции в рейтинге в том числе позволило развитие собственной технологической платформы The Platform. Внутри нее десятки профильных платформ для конкретных задач: работа с данными, безопасность и так далее. Переход на The Platform помогает МТС в разы быстрее выводить продукты на рынок, а также повышает надежность систем. В основе единой платформы — технологии Open Source, доработанные МТС или созданные с нуля.
По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, собственная разработка всегда была приоритетом экосистемы: все ключевые технологии, которые обеспечивают конкурентные преимущества, разработаны внутри компании.
Одним из значимых событий по части импортозамещения стал переход на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО и более чем на 30% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей, и выявляет аномалии.
Фото на обложке: areporter /
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