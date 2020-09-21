Акселератор Московского университета имени С. Ю. Витте принимает заявки от стартапов
MUIV.LAB ждет стартапы, которые хотят принять участие в акселерационной программе. Все образовательные мероприятия, встречи с менторами, трекерами и инвесторами будут проходить офлайн. Заявки принимаются до 28 сентября.
Присоединиться к акселератору могут проекты с MVP и командой от трех человек, работающие год и дольше. Также будут преимуществом первые продажи и юридическое лицо.
Организаторы ищут стартапы из следующих сфер:
- искусственный интеллект;
- технологии в сфере финансов;
- технологии в образовании.
Программа длится три месяца — с 28 сентября по 20 декабря. Участников ждут образовательные мероприятия, нетворкинг, а также работа над проектом с трекерами и менторами.
После окончания программы участники смогут представить свой проект инвесторам и представителям корпораций на демо-дне, получат возможность запустить пилот и привлечь финансирование до 3 млн рублей.
Акселерационная программа проводится вместе с партнерами, среди которых — «Акселератор Возможностей», ВМК МГУ, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии наук и Startech.vc.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: PRESSLAB / Shutterstock
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