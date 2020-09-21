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Акселератор Московского университета имени С. Ю. Витте принимает заявки от стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

MUIV.LAB ждет стартапы, которые хотят принять участие в акселерационной программе. Все образовательные мероприятия, встречи с менторами, трекерами и инвесторами будут проходить офлайн. Заявки принимаются до 28 сентября.

Акселератор Московского университета имени С. Ю. Витте принимает заявки от стартапов

Присоединиться к акселератору могут проекты с MVP и командой от трех человек, работающие год и дольше. Также будут преимуществом первые продажи и юридическое лицо.

Организаторы ищут стартапы из следующих сфер:

  • искусственный интеллект;
  • технологии в сфере финансов;
  • технологии в образовании.

Программа длится три месяца — с 28 сентября по 20 декабря. Участников ждут образовательные мероприятия, нетворкинг, а также работа над проектом с трекерами и менторами.

После окончания программы участники смогут представить свой проект инвесторам и представителям корпораций на демо-дне, получат возможность запустить пилот и привлечь финансирование до 3 млн рублей.

Акселерационная программа проводится вместе с партнерами, среди которых — «Акселератор Возможностей», ВМК МГУ, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии наук и Startech.vc.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: PRESSLAB / Shutterstock

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