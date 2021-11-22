«М.Видео» внедрила опцию вызова продавца в торговый зал через приложение

Продавца в «М.Видео» теперь можно вызвать в торговый зал через приложение. Новая опция уже запущена в 11 городах России. По результатам пилота 8 из 10 клиентов, которые воспользовались сервисом, остались довольны.

О внедрении новой опции RB.ru рассказали в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо».

Продукт работает путем интегрирования приложений клиента и продавца. Второй получает через чат-бот в приложении уведомление о том, что человеку, находящемуся в торговом зале, нужна консультация.

Клиент оставляет отметку в какой именно части зала он находится, например, с гаджетами, и сообщает примету, чтобы его можно было легче идентифицировать – цвет одежды. Чтобы получить доступ к опции, клиенту нужно авторизоваться в приложении, включить геолокацию и выбрать магазин, в котором он находится.

«Новая функциональность будет полезна как для клиента, чтобы он не тратил время на поиск специалиста в крупном гипермаркете и мог оперативно решить свою задачу, так и для продавца – он точно будет знать, что в его помощи нуждаются и готовы обратиться с вопросом», – отметил руководитель по управлению продуктами роста группы «М.Видео–Эльдорадо» Михаил Островерхий.

Пилот продукта проводили в 27 магазинах. Общее время на обработку запроса и подход сотрудника составило около 3 минут, а уровень удовлетворенности сервисом – 82,6%, рассказали в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо».

На данный момент сервис работает в 11 городах: Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Волгограде, Уфе, Краснодаре, Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. До конца 2021 года продукт планируют внедрить во всех магазинах торговой сети.

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Фото: М.Видео