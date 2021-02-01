Специалисты «КРОК» расскажут, что изменилось в найме разработчиков

4 февраля «КРОК» проведет онлайн-митап для разработчиков, посвященный вопросам поиска работы — «Level up 2021: как собрать лучшие офферы в ИТ». Эксперты расскажут, кого сейчас ищут компании, как проходят технические интервью, разберут ошибки на собеседовании и другие темы. Участие бесплатное.

По словам организаторов, мероприятие будет интересно опытным разработчикам и тем, кто хочет знать, как проводится найм в ИТ-компании.

В программе — выступления экспертов на темы:

изменения на рынке труда ИТ-специалистов;

особенности инхауса, аутсорсинга и аутстаффинга;

определение своего уровня;

требования компаний;

желания кандидатов при поиске работы;

разные подходы к техническим интервью;

кейс сотрудника компании, который получил 100% офферов.

Перед участниками выступят ИТ-специалисты компании «КРОК».

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.





Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock