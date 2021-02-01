Специалисты «КРОК» расскажут, что изменилось в найме разработчиков

Евгения Хрисанфова
4 февраля «КРОК» проведет онлайн-митап для разработчиков, посвященный вопросам поиска работы — «Level up 2021: как собрать лучшие офферы в ИТ». Эксперты расскажут, кого сейчас ищут компании, как проходят технические интервью, разберут ошибки на собеседовании и другие темы. Участие бесплатное.
Специалисты «КРОК» расскажут, что изменилось в найме разработчиковЕвгения Хрисанфова
По словам организаторов, мероприятие будет интересно опытным разработчикам и тем, кто хочет знать, как проводится найм в ИТ-компании.
В программе — выступления экспертов на темы:
- изменения на рынке труда ИТ-специалистов;
- особенности инхауса, аутсорсинга и аутстаффинга;
- определение своего уровня;
- требования компаний;
- желания кандидатов при поиске работы;
- разные подходы к техническим интервью;
- кейс сотрудника компании, который получил 100% офферов.
Перед участниками выступят ИТ-специалисты компании «КРОК».
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock
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