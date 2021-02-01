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Специалисты «КРОК» расскажут, что изменилось в найме разработчиков

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

4 февраля «КРОК» проведет онлайн-митап для разработчиков, посвященный вопросам поиска работы — «Level up 2021: как собрать лучшие офферы в ИТ». Эксперты расскажут, кого сейчас ищут компании, как проходят технические интервью, разберут ошибки на собеседовании и другие темы. Участие бесплатное.

Специалисты «КРОК» расскажут, что изменилось в найме разработчиков

По словам организаторов, мероприятие будет интересно опытным разработчикам и тем, кто хочет знать, как проводится найм в ИТ-компании.

В программе — выступления экспертов на темы:

  • изменения на рынке труда ИТ-специалистов;
  • особенности инхауса, аутсорсинга и аутстаффинга;
  • определение своего уровня;
  • требования компаний;
  • желания кандидатов при поиске работы;
  • разные подходы к техническим интервью;
  • кейс сотрудника компании, который получил 100% офферов.

Перед участниками выступят ИТ-специалисты компании «КРОК».

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock

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