Основателя приложения для покупок Nate на основе ИИ подозревают в обмане инвесторов

Основателя приложения для шоппинга Nate Альберта Санигера обвинили в мошенничестве, пишет TechCrunch. Его стартап обещал пользователям покупки «в один клик» с помощью искусственного интеллекта.

Компания Nate была основана в 2018 году. Сервис предлагал пользователю находить в стороннем магазине понравившиеся товары, делиться ссылкой на ним с Nate и оформлять покупки «в один клик» — все платежные данные и способы доставки должны были заполняться автоматически.

Санигер утверждал, что весь процесс полностью автоматизирован с помощью «проприетарных» ИИ-моделей. Но выяснилось, что уровень автоматизации покупок равнялся «нулю», а всю работу выполняли сотни ассистентов из филиппинского колл-центра, которые выполняли работу вручную. Доступ к сведениям об этом был ограничен — компания ссылалась на коммерческую тайну.

Теперь Санигера обвиняют в обмане инвесторов — по данным Минюста США, он раздавал им ложные обещал и вводил в заблуждение. В 2021 году Санигер, по данным министерства, также попросил инженеров создать ботов для автоматизации части покупок — чтобы они работали вместе с людьми. В презентациях он при этом утверждал, что ботов сервис не использует.

В 2023 году стартап разорился, а инвесторы остались ни с чем. Как заявляет Минюст США, Санигер «построил фальшивый нарратив о несуществующих инновациях», поставив под угрозу инвестиции в проекты, которые действительно совершают технологические прорывы.

Похожий скандал в 2024 году случился с Amazon. Компания решила свернуть технологию обслуживания без касс Just Walk Out. Покупатели часто жаловались на работу системы — часто они получали чеки лишь через несколько часов после выхода из магазина. Тогда издание The Information заявило, что одной из причин закрытия проекта стало то, что за работой искусственного интеллекта на самом деле стояли больше тысячи сотрудников из Индии. Они перепроверяли работу системы, составляли списки покупок и печатали чеки.

Фото на обложке: Nate