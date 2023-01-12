Недвижимость стала самым доходным инструментом инвестирования по итогам последних четырех лет

Недвижимость и золото стали самыми доходными инвестиционными инструментами по итогам последних четырех лет. На этом временном горизонте только они позволили вкладчикам заработать более 10% годовых.
За период с 2019 по 2022 год самыми доходными инструментами инвестирования для частных инвесторов стали золото и столичные объекты недвижимости, говорится в исследовании Ассоциации российских банков.
На горизонте последних четырех лет золото показало среднюю доходность в 10,3% годовых, индексы стоимости жилья в Москве в рублях, долларах США и евро выросли на 9,3%, 10,2% и 15,7% соответственно.
Индексы Мосбиржи, РТС и максимальные ставки по вкладам за данный период выросли в пределах 6,4%, вложения в валюту показали наименьшую доходность – 0,8% для доллара США и 0,4% для евро.
Таким образом, инвестиции в золото и недвижимость стали единственными инструментами, обеспечившими инвестору доход более 10% годовых.
Фото на обложке: WorldStockStudio /
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