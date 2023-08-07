Страховщики назвали пять регионов с самыми ответственными арендодателями жилой недвижимости

Страховщики составили топ регионов с самыми ответственными арендодателями жилой недвижимости, где собственники чаще всего страхуют квартиры и дома. В сезон отпусков количество страховых случаев увеличивается вместе со спросом на жилье, отмечают специалисты.

Московская область, Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Татарстан возглавили топ регионов с самыми ответственными арендодателями жилой недвижимости. Рейтинг подготовили специалисты группы компаний BestDoctor, у которой есть подразделение, занимающееся страхованием недвижимости.

Данные отражают период с 1 июня по 15 июля 2023 года страхования посуточного жилья на «Авто.Недвижимости», «Суточно.ру» и Ostrovok.ru.

На Ленинградскую область пришлось 11% от общего количества страховых полисов, Краснодарский край – 9,7%, Московскую область – 7,9%, Петербург – 7,8%, Татарстан – 5,5%.

«В сезон отпусков количество страховых случаев увеличивается вместе со спросом на жилье. Так, самая большая и рекордная страховая выплата в размере 95 тысяч рублей была выплачена владельцу посуточного жилья в Москве», – отметила лидер бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская.

На 10 регионов с самым высоким числом застрахованного жилья в сегменте посуточной аренды пришлось около 60% всего спроса первой половины лета 2023 года, добавили в BestDoctor.

Фото на обложке: bellena / Shutterstock