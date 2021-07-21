Нервный срыв и выгорание: более 30% сотрудников сферы МСБ работают «на пределе»

Представители разработчика программного обеспечения «Мегаплан» провели опрос среди 1581 сотрудников и руководителей МСБ. Выяснилось, что 31,9% респондентов чувствует себя «терпимо, но уже на пределе». Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

По данным исследования «Мегаплан», 34% сотрудника российских компаний признались, что первое полугодие текущего года негативно повлияло на их мотивацию. При этом у 27,6% за это время случались нервные срывы из-за работы, а 25,1% респондентов заявили, что за последние полгода их трудовая мотивация практически не изменилась. И только у 9% участников опроса появился стимул работать усерднее.

Возможно, одной из причин такой ситуации стал стресс, который все чаще испытывают сотрудники. «За последние полгода регулярно испытывали стресс на работе 29,5% сотрудников отечественных компаний, 48,7% сталкивались с ним периодически, 17,2% — крайне редко. Лишь малая часть (4,7%) ответила, что не испытывали стресс вообще», — говорится в сообщении.

Другая причина низкой работоспособности — в жаркой погоде, которая наблюдается этим летом. Так полагают 73,4% опрошенных. Из них 62,7% отметили, что из-за сильной жары им трудно сосредоточиться на работе, а 10,7% — что им стало невыносимо находиться в офисе. При этом 26,5% отметили, что погода никак не повлияла, поскольку они хорошо переносят жару.

Наконец, еще одна причина кроется в работе «на удаленке». По данным опроса, 26,2% респондентов в течение последних шести месяцев работали частично дома и частично в офисе. Треть участников — 31,5% работали только удаленно, из них 11,4% признались в том, что работоспособность значительно снизилась из-за «удаленки», 29,7% пришли к выводу, что работоспособность не существенно снизилась, а 58,9% не заметили никакой разницы.

«Последние полгода оказались серьезным испытанием для многих работников: массовая вакцинация, рост числа заболевших коронавирусом и невыносимая жара в центральной части России наложили свой отпечаток на их трудоспособность. Кроме того, минувшее полугодие стало дополнительным испытанием и для руководителей, поскольку многие были вынуждены в реальном времени перестраивать свой бизнес под требования властей, а в совсем печальных случаях — вообще его закрывать», — прокомментировал генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock