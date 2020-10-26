Стартовал набор на курс по коммуникациям

GeekBrains вместе с бизнес-программой Digital MBA от Mail.ru Group запустили новый набор на онлайн-курс «Давайте договоримся», посвященный коммуникациям. Занятия начнутся 9 ноября.

По словам организаторов, программа подойдет специалистам, которым приходится много общаться и договариваться с другими людьми — заказчиками, коллегами и партнерами.

В программе — вебинары и практические задания по темам:

выстраивание аргументов;

работа с возражениями;

разрешение конфликтов;

подготовка к переговорам;

обратная связь и другие.

Преподавателем станет Нина Афонина — коммерческий директор Aim Career CG и бизнес-тренер Inprofico, фасилитатор стратегических сессий, автор тренингов по управлению, переговорам, публичным выступлениям.

Узнать подробности программы и стоимость можно на сайте курса.

Фото на обложке: Robert Kneschke / Shutterstock