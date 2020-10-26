Стартовал набор на курс по коммуникациям
GeekBrains вместе с бизнес-программой Digital MBA от Mail.ru Group запустили новый набор на онлайн-курс «Давайте договоримся», посвященный коммуникациям. Занятия начнутся 9 ноября.
По словам организаторов, программа подойдет специалистам, которым приходится много общаться и договариваться с другими людьми — заказчиками, коллегами и партнерами.
В программе — вебинары и практические задания по темам:
- выстраивание аргументов;
- работа с возражениями;
- разрешение конфликтов;
- подготовка к переговорам;
- обратная связь и другие.
Преподавателем станет Нина Афонина — коммерческий директор Aim Career CG и бизнес-тренер Inprofico, фасилитатор стратегических сессий, автор тренингов по управлению, переговорам, публичным выступлениям.
Узнать подробности программы и стоимость можно на сайте курса.
Фото на обложке: Robert Kneschke / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter