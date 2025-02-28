К концу 2025 года половина новых брендов в России будут европейскими
К концу 2025 года до 50% выходящих на российский рынок брендов будут из Европы, рост составит 21 процентный пункт год к году, сообщили «Коммерсанту» в CORE.XP. По прогнозу консалтинговой компании, число новых марок из Европы возрастет до 12, годом ранее их было семь.
- Новости
Эту тенденцию подтвердили газете и в компании IBC Real Estate: ее аналитики подсчитали, что в 2025 году в России откроются семь новых европейских брендов, их число увеличилось на 13 п.п., до 43% от общего объема открытий. Какие конкретно бренды откроются в России, не раскрывается.
В CORE.XP уточнили, что всего в России в 2025 году появятся 25 зарубежных ритейлеров, из них 79% работают в фешн-сегменте, 14% торгуют бытовой техникой и электроникой, 7% — парфюмерно-косметической продукцией.
Трудности прихода. Возвращение зарубежных компаний на российских рынок осложняется дефицитом качественных площадей в торговых центрах, заявила газете директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова. Эта проблема вряд ли разрешится в ближайшем будущем, поскольку объем ввода крупных торговых объектов все еще минимален по всей России, добавила она.
Новые условия. По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, доля свободных площадей в отечественных ТЦ приблизилась к допандемийной и составляет 8%, снизившись за год на 4 п.п. При этом у россиян все большей популярностью пользуются отечественные производители, а товары зарубежных брендов они готовы покупать только при условии высокого качества и гибкой ценовой политики, уточнила она.
- Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал, что испанская Inditex (бренды Zara, Bershka и Pull&Bear) ведет переговоры о возвращении на российский рынок. СМИ сообщали о возможном возобновлении деятельности в России H&M, Uniqlo, Starbucks и The Coca-Cola Company. Позднее в Inditex заявили, что не комментируют возможное возвращение, а в H&M подчеркнули, что не имеют планов восстанавливать российский бизнес.
- В 2025 году в регионах России может открыться вдвое меньше торговых центров, чем в 2024 году, показало исследование NF Group. Всего в текущем году планируется ввести 13 объектов общей площадью 254 тыс. кв. м. Эксперты, в частности, связали сокращение строительства с высокой ключевой ставкой ЦБ.
Фото на обложке: Bezuglova Evgeniia / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 Объем ввода торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое А доля свободных площадей сократилась 23 мая 17:09
- 2 Российский «аналог Uniqlo» Just Clothes закроет все магазины Ритейлер одежды занимал бывшие площади японской сети 17 апреля 15:41
- 3 Посещаемость магазинов одежды упала на 20% из-за холодов Ритейлеры надеются на восстановление спроса 14 апреля 20:42
- 4 Владельцы вендинговых автоматов в Москве начали их массовый демонтаж Причиной стало двукратное увеличение торгового сбора 07 апреля 10:44