К концу 2025 года половина новых брендов в России будут европейскими

К концу 2025 года до 50% выходящих на российский рынок брендов будут из Европы, рост составит 21 процентный пункт год к году, сообщили «Коммерсанту» в CORE.XP. По прогнозу консалтинговой компании, число новых марок из Европы возрастет до 12, годом ранее их было семь.

Эту тенденцию подтвердили газете и в компании IBC Real Estate: ее аналитики подсчитали, что в 2025 году в России откроются семь новых европейских брендов, их число увеличилось на 13 п.п., до 43% от общего объема открытий. Какие конкретно бренды откроются в России, не раскрывается.

В CORE.XP уточнили, что всего в России в 2025 году появятся 25 зарубежных ритейлеров, из них 79% работают в фешн-сегменте, 14% торгуют бытовой техникой и электроникой, 7% — парфюмерно-косметической продукцией.

Трудности прихода. Возвращение зарубежных компаний на российских рынок осложняется дефицитом качественных площадей в торговых центрах, заявила газете директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова. Эта проблема вряд ли разрешится в ближайшем будущем, поскольку объем ввода крупных торговых объектов все еще минимален по всей России, добавила она.

Новые условия. По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, доля свободных площадей в отечественных ТЦ приблизилась к допандемийной и составляет 8%, снизившись за год на 4 п.п. При этом у россиян все большей популярностью пользуются отечественные производители, а товары зарубежных брендов они готовы покупать только при условии высокого качества и гибкой ценовой политики, уточнила она.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал, что испанская Inditex (бренды Zara, Bershka и Pull&Bear) ведет переговоры о возвращении на российский рынок. СМИ сообщали о возможном возобновлении деятельности в России H&M, Uniqlo, Starbucks и The Coca-Cola Company. Позднее в Inditex заявили, что не комментируют возможное возвращение, а в H&M подчеркнули, что не имеют планов восстанавливать российский бизнес.

В 2025 году в регионах России может открыться вдвое меньше торговых центров, чем в 2024 году, показало исследование NF Group. Всего в текущем году планируется ввести 13 объектов общей площадью 254 тыс. кв. м. Эксперты, в частности, связали сокращение строительства с высокой ключевой ставкой ЦБ.

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