В России представили модернизированный «умный стол» с поддержкой бронирования рабочего места

Компания-производитель «умных столов» Tabula Sense запустила в производство модернизированную модель своего продукта. Его особенность – в интеграции с облачной системой DeskMe, что добавляет столу поддержку бронирования рабочего места и датчик присутствия человека.
Стол поддерживает сервис DeskMe – сервис позволяет бронировать столы на 3D карте офиса. Если индикатор горит красным – стол занят, зеленым – свободен.
Фото: DeskMe
Кроме того, в стол встроен датчик присутствия сотрудника на месте. Также стол можно оснастить колонками и индукционным подогревом кружки.
«Внешне это обычный стол, однако в нем уже есть розетки, USB и беспроводные зарядки, и он подключен к облачной системе DeskMe. Для работы с бронированием мы добавили в стол датчик присутствия, NFC-считыватель и RGB светодиод для отображения статуса», – отметил CEO Tabula Sense Андрей Рогозин.
Проект использования IoT-стола реализуется в коллаборации трех компаний: Tabula Sense – производителя столов, DeskMe – облачной системы организации рабочих пространств, SOK – сети, предоставляющей смарт-офисы в аренду. Компании-партнеры планируют расширить функционал IoT-стола и добавить функцию его полной блокировки, обесточивания и складывания в компактный вид.
Производитель «умных столов» Tabula Sense основана в 2016 году. Среди клиентов компании: «Газпромнефть», «Альфа-банк», «Самокат».
Сеть смарт-офисов SOK насчитывает шесть площадок в Москве и одну в Тель-Авиве. К 2022 году компания планирует развернуть свою инфраструктуру на общей площади 100м2 тысяч.
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Фото: Smart PR
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