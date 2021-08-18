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Правительство утвердило новые правила работы кинотеатров

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Новые правила работы кинотеатров в России начнут действовать с 1 марта 2022 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство утвердило новые правила работы кинотеатров

Новые правила обязывают кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена возле кассы. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс.

Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

Также обновился перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

В то же время у кинотеатров появились дополнительные полномочия. Теперь у них есть право устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере. Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

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Фото: Pexels

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