Мобильные операторы отказались от раздачи бесплатных SIM-карт

«Мегафон» и МТС сократили раздачу подарочных SIM-карт из-за дефицита чипов, «Билайн» совсем отказался от подобных акций. Операторы экономят на фоне роста себестоимости симок из-за дефицита чипов.

В 2021 году таких карт, которые выдавали при заключении сотового контракта или покупке устройства, было 10-20%. Для операторов себестоимость SIM-карт зарубежного производства выросла за полгода в 2,5 раза, пишет «Коммерсантъ».

Подарочные SIM-карты обычно содержат оплаченный на месяц пакет услуг и операроты рассчитывают, что после истечения пробного периода абонент останется. Абонентская база операторов из-за отказа может снизиться, считает глава TelecomDaily Денис Кусков.

Участники рынка предположили, что мера будет временной и компании вернутся к практике раздачи симок, когда они станут более доступны.

В течение лета мобильные операторы намерены ввести плату за подключение новой SIM-карты. «Мегафон» и Yota уже взимают за это 50 рублей. На такой же шаг с 21 июня решился «Билайн», МТС — с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа.

Себестоимость SIM-карты для оператора сейчас составляет около €0,8. Ранее сотовые компании брали эти затраты на себя, надеясь, окупить расходы во время долгосрочного предоставления услуг абоненту. К тому же, выросли в разы в том числе затраты на сами SIM-карты.

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