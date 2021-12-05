Норвегия стремится к отказу от покупок автомобилей с ДВС

Пока большинство рынков заявляют об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030-2035 годам или позже, Норвегия стремится к тому, чтобы каждый новый автомобиль на дороге был полностью электрическим к 2025 году. Об этом говорят цифры продаж автомобилей в стране за ноябрь.

Согласно данным, опубликованным порталом Electrek, в ноябре этого года доля автомобилей, работающих на бензине, от всех продаж по стране составила 2,3% (против 5,1% в ноябре прошлого года).

Также было продано 416 автомобилей, работающих на дизельном топливе — 2,7% от общего объема продаж. Таким образом, доля новых машин исключительно с ДВС составила всего 5%.

В ноябре норвежцы купили 11 274 электрокаров — 73,8% (56,1% в прошлом году). Если прибавить к этому числу 21,1% гибридных автомобилей, то доля транспортных средств, которые могут использовать электричество в качестве источника энергии, составляет 94,9%.

Самыми популярными электрокарами в скандинавской стране стали модели Tesla Y (1 013) и 3 (771). В топ-5 по продажам также вошли Volkswagen ID 4 (725), Audi Q4 e-tron (661) и Nissan Leaf (655).

Летом этого года немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил, что намерен прекратить производство автомобилей с ДВС к 2033 году. Японская компания Toyota прекратит поставку неэкологичных авто в Европу к 2035 году.

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