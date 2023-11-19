Уход Сэма Альтмана из OpenAI, серверы «Яндекс.Такси» в Беларуси: главное 19 ноября

Ахмед Садулаев
Инвесторы OpenAI настаивают на возвращении Сэма Альтмана в компанию, при этом сам Альтман не спешит вновь занимать пост гендиректора, а «Яндекс.Такси» разместит в Беларуси свои серверы из-за местных законов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Уход Сэма Альтмана из OpenAI, серверы «Яндекс.Такси» в Беларуси: главное 19 ноябряАхмед Садулаев
Мир
- Финляндия закрыла пятый КПП на границе с Россией — Вартиус. Вчера страна закрыла до 18 февраля 2024 года еще четыре КПП на российско-финской границе.
Бизнес
- Инвесторы OpenAI настаивают на возвращении в компанию экс-гендиректора Сэма Альтмана (FT, и Bloomberg).
- Компания-разработчик ChatGPT уже ведет переговоры с Альтманом. При этом сам топ-менеджер настроен «двояко» по поводу возвращения и ждет значительных изменений в управлении.
- Wildberries сокращает срок получения средств при возврате до 1-2 дней (РИА).
- В OpenAI «настроены оптимистично» относительно перспектив возвращения Сэма Альтмана в компанию, сообщил сотрудникам директор по стратегии Джейсон Квон (The Infromation).
- Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в «дочке» РЖД, «Федеральной пассажирской компании», в ближайшее время перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина.
Государство и закон
- «Яндекс.Такси» обяжут разместить свои серверы в Беларуси, сообщил министр транспорта страны Алексей Ляхнович.
- Федеральное управление гражданской авиации США расследует причины взрыва при запуске ракеты Starship спустя 8 минут после старта.
- Блогеры Валерия и Артем Чекалины (Лерчек и Артемчек), по словам их адвоката, полностью погасили долг перед государством, выплатив 500 млн рублей Федеральной налоговой службе сразу после снятия ареста со счетов.
Фото: Unsplash
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