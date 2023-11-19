Инвесторы OpenAI настаивают на возвращении Сэма Альтмана в компанию, при этом сам Альтман не спешит вновь занимать пост гендиректора, а «Яндекс.Такси» разместит в Беларуси свои серверы из-за местных законов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Уход Сэма Альтмана из OpenAI, серверы «Яндекс.Такси» в Беларуси: главное 19 ноября