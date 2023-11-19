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Отраслевой регулятор США расследует причины взрыва при запуске Starship

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) будет курировать расследование причин неудачного запуска 122-метровой ракеты Starship компании SpaceX. Отраслевой регулятор проследит за соблюдением утвержденного FAA плана расследования происшествий и другими нормативными требованиями.

Отраслевой регулятор США расследует причины взрыва при запуске Starship

Об этом сообщает Space со ссылкой на X-аккаунт ведомства. Starship стартовала с базы SpaceX в Бока-Чика в Техасе в эту субботу.

Миссия должна была завершиться примерно через 90 минут после запуска приводнением в Тихом океане, однако спустя 8 минут связь с кораблем была потеряна. Из центра управления полетом на корабль была послана команда на самоуничтожение.

Starship launch

Фото: X

Чуть ранее первая ступень ракеты после отделения начала падать в Мексиканский залив, но в процессе снижения взорвалась в воздухе. FAA сочла подобный результат теста несчастным случаем и будет контролировать расследование его причин.

При этом в SpaceX минувший старт признали успешным:

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«Честно говоря, это невероятно успешный день, несмотря на то, что у нас произошла быстрая незапланированная разборка как ракеты-носителя Super Heavy, так и корабля, — сказала во время трансляции менеджер по качеству SpaceX Кейт Тайс. — Мы получили очень много данных, и все это поможет нам лучше подготовиться к следующему пуску».

FAA уже доводилось расследовать причины неудачного запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Starship: в апреле 2023 года первое испытание космического аппарата также завершилось досрочно. Тогда ракета взорвалась в небе на высоте 38 км спустя три минуты после запуска.

Фото на обложке: X

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