Отраслевой регулятор США расследует причины взрыва при запуске Starship

Об этом сообщает Space со ссылкой на X-аккаунт ведомства. Starship стартовала с базы SpaceX в Бока-Чика в Техасе в эту субботу.

Миссия должна была завершиться примерно через 90 минут после запуска приводнением в Тихом океане, однако спустя 8 минут связь с кораблем была потеряна. Из центра управления полетом на корабль была послана команда на самоуничтожение.

Фото: X

Чуть ранее первая ступень ракеты после отделения начала падать в Мексиканский залив, но в процессе снижения взорвалась в воздухе. FAA сочла подобный результат теста несчастным случаем и будет контролировать расследование его причин.

При этом в SpaceX минувший старт признали успешным:

«Честно говоря, это невероятно успешный день, несмотря на то, что у нас произошла быстрая незапланированная разборка как ракеты-носителя Super Heavy, так и корабля, — сказала во время трансляции менеджер по качеству SpaceX Кейт Тайс. — Мы получили очень много данных, и все это поможет нам лучше подготовиться к следующему пуску».

FAA уже доводилось расследовать причины неудачного запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Starship: в апреле 2023 года первое испытание космического аппарата также завершилось досрочно. Тогда ракета взорвалась в небе на высоте 38 км спустя три минуты после запуска.

Фото на обложке: X