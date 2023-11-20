Fresh Lab грозит банкротство из-за долгов, «Вкусвилл» выкупил бренд кафе «Андерсон»: главное 20 ноября

Карина Пардаева
Fresh Lab грозит банкротство из-за долгов, «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон» и другие новости 20 ноября.
Fresh Lab грозит банкротство из-за долгов, «Вкусвилл» выкупил бренд кафе «Андерсон»: главное 20 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки, пишут «Ведомости».
Бизнес
- Сервису доставки здорового питания Fresh Lab грозит банкротство из-за долгов. Суд в июне ввел процедуру наблюдения в отношении компании.
- «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон». Стоимость фабрики-кухни и бренда оценивается в 600–800 млн рублей.
- Средняя выручка российских продавцов на маркетплейсах выросла почти на 40% и составила 761,9 тыс. рублей. Больше всего селлеров проживает в Калмыкии (34%), Ненецком АО (20,7%) и Мордовии (20,5%).
- В декабре 2023 года средняя цена смартфона составит примерно 26 тыс. -27 тыс. рублей. Это на 15-20% выше по сравнению с прошлым декабрем.
Фото на обложке: Unsplash
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