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Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Совкомбанк» предложил рефинансировать долги по кредитным картам других банков, Target Global инвестировал в третий раз в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp и другие события 21 ноября.

Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноября

Финансы

  • «Совкомбанк» предложил рефинансировать долги по кредитным картам других банков на 24 месяца, предлагая клиентам перейти на карту рассрочки «Халва».

Бизнес

  • Target Global, Timeless Investments, Bookmakers Investments и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp. Раунд С был закрыт 16 ноября.
  •  Продажи ювелирных изделий по итогам 2023 года могут вырасти на 7–10% год к году, до 330–340 млрд рублец, что соответствует уровню 2021 года, пишет «Ъ».
  • Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире книжных издательств Penguin Random House возобновили работу в России, передает «Коммерсантъ».
  • Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев  онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. В итоге это может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей.

Транспорт

  • Российские автопроизводители попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил это необходимостью решить проблему дефицита оборотных средств из-за высоких процентных ставок по кредитам, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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