Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноября

Карина Пардаева
«Совкомбанк» предложил рефинансировать долги по кредитным картам других банков, Target Global инвестировал в третий раз в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp и другие события 21 ноября.
Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- «Совкомбанк» предложил рефинансировать долги по кредитным картам других банков на 24 месяца, предлагая клиентам перейти на карту рассрочки «Халва».
Бизнес
- Target Global, Timeless Investments, Bookmakers Investments и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp. Раунд С был закрыт 16 ноября.
- Продажи ювелирных изделий по итогам 2023 года могут вырасти на 7–10% год к году, до 330–340 млрд рублец, что соответствует уровню 2021 года, пишет «Ъ».
- Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире книжных издательств Penguin Random House возобновили работу в России, передает «Коммерсантъ».
- Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. В итоге это может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей.
Транспорт
- Российские автопроизводители попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил это необходимостью решить проблему дефицита оборотных средств из-за высоких процентных ставок по кредитам, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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