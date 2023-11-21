«Совкомбанк» предложил рефинансировать долги по кредитным картам других банков, Target Global инвестировал в третий раз в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp и другие события 21 ноября.

Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноября