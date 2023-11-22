GigaChat в «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора: главное 22 ноября

Карина Пардаева
GigaChat внедрили в пакет офисных программ «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора, продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50% и другие новости 22 ноября.
GigaChat в «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора: главное 22 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- Банк России пока не видит оснований для увеличения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребительских кредитов, пишут «Известия».
Бизнес
- В 2023 году продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50%. Средняя стоимость сейчас составляет 68,5 тыс. рублей.
- Онлайн-школа «Алгоритмика» ведет переговоры о привлечении инвестора. Активные переговоры edtech-компания в том числе ведет со «Сбером», узнали «Ведомости».
Технологии и сервисы
- Российский разработчик аналога Microsoft Office внедрил GigaChat в пакет офисных программ «МойОфис». Нейросеть интегрировали также в почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus.
- В январе-октябре 2023 года число вакансий с требованием работы с искусственным интеллектом (ИИ) выросло на 78%. Больше всего предложений с указанием этого навыка встречается в IT-сфере.
Фото на обложке: Unsplash
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