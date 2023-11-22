Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

GigaChat в «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора: главное 22 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

GigaChat внедрили в пакет офисных программ «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора, продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50% и другие новости 22 ноября.

GigaChat в «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора: главное 22 ноября

Финансы

  • Банк России пока не видит оснований для увеличения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребительских кредитов, пишут «Известия».

Бизнес

  • В 2023 году продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50%. Средняя стоимость сейчас составляет 68,5 тыс. рублей.
  • Онлайн-школа «Алгоритмика» ведет переговоры о привлечении инвестора. Активные переговоры edtech-компания в том числе ведет со «Сбером», узнали «Ведомости».

Технологии и сервисы

  • Российский разработчик аналога Microsoft Office внедрил GigaChat в пакет офисных программ «МойОфис». Нейросеть интегрировали также в почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus.
  • В январе-октябре 2023 года число вакансий с требованием работы с искусственным интеллектом (ИИ) выросло на 78%. Больше всего предложений с указанием этого навыка встречается в IT-сфере. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Покупку иностранных ценных бумаг с ИИС могут запретить по предложению Минфина
  2. 2 Зарубежный книгоиздатель Penguin Random House возвращает представительства в РФ
  3. 3 Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноября
  4. 4 Аукционные дома России объединились для проведения «русских торгов» вместо Christie’s и Sotheby’s
  5. 5 Fresh Lab грозит банкротство из-за долгов, «Вкусвилл» выкупил бренд кафе «Андерсон»: главное 20 ноября

ВОЗМОЖНОСТИ

23 ноября 2023

Урбатон

24 ноября 2023

Акселератор РСХБ

24 ноября 2023

Хакатон по кибериммунной разработке 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ