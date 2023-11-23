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Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с РФ, активацию SIM-карт ужесточат: главное 23 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с Россией, правительство планирует ужесточить активацию SIM-карт, госдума продлит господдержку для компаний с офшорным участием свыше 25% и другие новости 23 ноября.

Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с РФ, активацию SIM-карт ужесточат: главное 23 ноября

Мир

  • Норвегия готова закрыть контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе с Россией. Власти внимательно следят за происходящим в Финляндии и Эстонии.

Россия

  • Правительство планирует ужесточить активацию SIM-карт: операторы будут вынуждены перед этим проверять данные абонентов в МВД. 

Финансы

  • Наличие структур попавшей под американские санкции СПБ Биржи в цепочке учета ценных бумаг привело к усложнению разблокировки активов, пишет РБК.

Бизнес

  • Госдума продлит господдержку для компаний с офшорным участием свыше 25%. Возможность предлагается продлить до 1 января 2025 года.
  •  По итогам января—сентября 2023 года ввоз импортного парфюма в РФ вырос на 47,6% год к году, до 45,5 млн флаконов, что составляет 41% рынка, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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