Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с Россией, правительство планирует ужесточить активацию SIM-карт, госдума продлит господдержку для компаний с офшорным участием свыше 25% и другие новости 23 ноября.

Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с РФ, активацию SIM-карт ужесточат: главное 23 ноября