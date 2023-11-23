Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с РФ, активацию SIM-карт ужесточат: главное 23 ноября

Норвегия готова закрыть КПП «Стурскуг» на границе с Россией, правительство планирует ужесточить активацию SIM-карт, госдума продлит господдержку для компаний с офшорным участием свыше 25% и другие новости 23 ноября.
Мир
- Норвегия готова закрыть контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе с Россией. Власти внимательно следят за происходящим в Финляндии и Эстонии.
Россия
- Правительство планирует ужесточить активацию SIM-карт: операторы будут вынуждены перед этим проверять данные абонентов в МВД.
Финансы
- Наличие структур попавшей под американские санкции СПБ Биржи в цепочке учета ценных бумаг привело к усложнению разблокировки активов, пишет РБК.
Бизнес
- Госдума продлит господдержку для компаний с офшорным участием свыше 25%. Возможность предлагается продлить до 1 января 2025 года.
- По итогам января—сентября 2023 года ввоз импортного парфюма в РФ вырос на 47,6% год к году, до 45,5 млн флаконов, что составляет 41% рынка, пишет «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Норвегия заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией
- 2 GigaChat в «МойОфис», онлайн-школа «Алгоритмика» ищет инвестора: главное 22 ноября
- 3 Покупку иностранных ценных бумаг с ИИС могут запретить по предложению Минфина
- 4 Зарубежный книгоиздатель Penguin Random House возвращает представительства в РФ
- 5 Бесплатное рефинансирование долгов, Target Global инвестировал в Crisp: главное 21 ноября
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023
25 ноября 2023
26 ноября 2023