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Мобильное приложение KwikPay для переводов за рубеж, структура МТС тестирует «Рой 9»: главное 24 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ перенес сроки введения новой категории инвесторов, МТС тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах и другие новости 24 ноября.

Мобильное приложение KwikPay для переводов за рубеж, структура МТС тестирует «Рой 9»: главное 24 ноября

Финансы

  • Центробанк России подготовил третью версию концепции введения новой категории клиентов брокеров – с начальным уровнем риска (КНУР). Предварительная версия проекта указа была разослана профучастника в середине ноября.
  • Крупные банки исчерпали лимиты финансирования на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать кредит со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания, узнал «Ъ».

Бизнес

  • В России 42% граждан проходили обучение ради подработки. Переобучались россияне в основном на IT-специалиста, дизайнера и маркетолога. 

Технологии и сервисы

  • Cтруктура МТС — ООО «Серенити Сайбер Секьюрити» (МТС RED) — тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах «Рой 9». Специалисты проверяют гипотезы, реальный запуск пока не планируется.
  • Платежная система для переводов денег за рубеж KwikPay запустила мобильное приложение. На данный момент переводить деньги можно только в Турцию, к ней планируют в скором времени добавить Узбекистан, Кипр, Грецию, Израиль.

Фото на обложке: Unsplash

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