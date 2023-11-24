Мобильное приложение KwikPay для переводов за рубеж, структура МТС тестирует «Рой 9»: главное 24 ноября

Карина Пардаева
ЦБ перенес сроки введения новой категории инвесторов, МТС тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах и другие новости 24 ноября.
Мобильное приложение KwikPay для переводов за рубеж, структура МТС тестирует «Рой 9»: главное 24 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- Центробанк России подготовил третью версию концепции введения новой категории клиентов брокеров – с начальным уровнем риска (КНУР). Предварительная версия проекта указа была разослана профучастника в середине ноября.
- Крупные банки исчерпали лимиты финансирования на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать кредит со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания, узнал «Ъ».
Бизнес
- В России 42% граждан проходили обучение ради подработки. Переобучались россияне в основном на IT-специалиста, дизайнера и маркетолога.
Технологии и сервисы
- Cтруктура МТС — ООО «Серенити Сайбер Секьюрити» (МТС RED) — тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах «Рой 9». Специалисты проверяют гипотезы, реальный запуск пока не планируется.
- Платежная система для переводов денег за рубеж KwikPay запустила мобильное приложение. На данный момент переводить деньги можно только в Турцию, к ней планируют в скором времени добавить Узбекистан, Кипр, Грецию, Израиль.
Фото на обложке: Unsplash
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