Илон Маск планирует изменить формат Twitter и разрешить прикреплять к постам длинные тексты, европейские аналитики объясняют причины устойчивости России к санкциям, а Япония готова потратить $2,4 млрд на создание совместного с США центра разработки чипов. Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.

Новые изменения в Twitter, Банк России против санкций, снижение цен на ПК: главное 6 ноября