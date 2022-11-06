Новые изменения в Twitter, Банк России против санкций, снижение цен на ПК: главное 6 ноября

Ахмед Садулаев
Илон Маск планирует изменить формат Twitter и разрешить прикреплять к постам длинные тексты, европейские аналитики объясняют причины устойчивости России к санкциям, а Япония готова потратить $2,4 млрд на создание совместного с США центра разработки чипов. Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.
Новые изменения в Twitter, Банк России против санкций, снижение цен на ПК: главное 6 ноябряАхмед Садулаев
Мир
- Nikkei: Япония планирует потратить $2,4 млрд на создание совместного с США центра по разработке чипов следующего поколения.
- Премьер Великобритании Риши Сунак «ничего не знает» о работе индийской Infosys и «никак не связан» с компанией, которая восемь месяцев назад пообещала уйти из России, но до сих пор поддерживает работу офиса в Москве. Жена Сунака владеет 1% акций Infosys, а ее отец — основатель компании.
Россия
- Аналитики Bruegel считают, что противостоять западным санкциям России помогла «эффективная политика» Центробанка. Однако, по мнению экспертов, в будущем ограничения все же нанесут «серьезный ущерб» экономике страны.
- Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума за последние четыре месяца. Сильнее всего подешевели видеокарты — на 37% с июня.
- Также начала падать стоимость подержанных автомобилей — на 3% в октябре. Предыдущие четыре месяца цена машин на вторичном рынке лишь дорожала.
- РБК: россияне снизили расходы на лекарства от COVID-19. За июль – сентябрь 2022 года было потрачено на 16% меньше, чем годом ранее. Госзаказчики снизили закупки на 56% в июле, 72% в августе и на 79% в сентябре.
Бизнес
- «Лукойл» создаст собственную частную охранную организацию для защиты объектов ТЭК. Разрешение на это на неделе подписал Мишустин.
- FT: стартап Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова, которому грозит делистинг с Nasdaq, столкнулся с падением морального духа работников до «самого дна» после массовых увольнений.
- Инвесткомпания Уоррена Баффета Bershire Hathaway отчиталась об убытках в $2,69 млрд, связанных с перебоями поставок из-за COVID-19, украинских событий и урагана Иэн.
- Twitter запустил платную подписку для пользователей, желающих получить знак верификации. Стоимость синей галочки составит $7,99 в месяц. На начальном этапе она будет доступна в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.
- Кроме того, Илон Маск заявил, что на платформе вскоре появится возможность прикреплять к публикациям тексты длиннее 280 символов, а также увеличится максимальная длина видео.
- Сооснователь Twitter Джек Дорси попросил прощения за массовые увольнения сотрудников после прихода Илона Маска. Экс-глава соцсети считает, что сокращение штата стало следствием «слишком быстрого роста» компании.
Фото: Unsplash
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