Премьер Великобритании опроверг наличие связей с пообещавшей уйти из России Infosys

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил журналистам, что не в ответе за индийскую IT-компанию Infosys, пообещавшую в марте уйти из России, но не выполнившую обещание. Глава правительства считает, что никак не связан с предприятием из Индии.

На неделе The Guardian рассказал, что Infosys продолжает работу в России спустя восемь месяцев после объявления об уходе.

В апреле представители компании заявляли, что стремятся «срочно» закрыть свой московский офис, однако к ноябрю, как передает британская газета, предприятие сохранило офис в Москве и платит субподрядчикам за предоставление IT-услуг для глобального клиента.

Основатель Infosys — индийский миллиардер Нагавара Рамарао Нараяна Мурти. Его дочь — Акшата Мурти, жена главы британского правительства. Ей принадлежат 0,91% акций IT-компании стоимостью £690 млн.

В эфире телеканала SkyNews Сунак заявил, что деятельность зарубежных компаний — «их дело». Представители британского бизнеса, по словам премьера, соблюдают санкции «так, как и должны были».

«Мне совершенно неизвестно об этом, потому что я не связан с этой компанией», — сказал политик.

Семья Сунака подвергалась критике за получение прибыли от продолжения работы Infosys в России еще в марте. Тогда же компания впервые заявила, что прекратит свою деятельность на российском рынке.

На фоне украинских событий деятельность в России прекратили ряд поставщиков программного обеспечения, включая Microsoft, SAP, Oracle и другие. Читайте на RB полный список компаний, ограничивших работу на территории РФ.

Фото: Shag 7799 / Shutterstock