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Мэр Москвы объявил об очередном этапе снятия ограничений для бизнеса и горожан

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова
Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что в Москве начинается новый этап снятия ограничений.
Мэр Москвы объявил об очередном этапе снятия ограничений для бизнеса и горожан

В частности, с 13 июля 2020 года будет разрешена:

  • Очная работа образовательных учреждений и курсов;
  • Работа секций и кружков с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок;
  • Работа аттракционов, парков культуры и отдыха и культурных центров;
  • Работа детских лагерей и развлекательных центров.

Мэр пообещал, что обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Также снимутся все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

С 1 августа 2020 года:

  • Будет разрешена работа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зала не более чем на 50%;
  • Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун;
  • Возобновят работу кружки и секции программы 

    «Московское долголетие» при условии проведения занятий на открытом воздухе.

По-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Маски и перчатки необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.

«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад», — заявил мэр.

Фото: Unsplash

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