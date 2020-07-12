Мэр Москвы объявил об очередном этапе снятия ограничений для бизнеса и горожан
В частности, с 13 июля 2020 года будет разрешена:
- Очная работа образовательных учреждений и курсов;
- Работа секций и кружков с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок;
- Работа аттракционов, парков культуры и отдыха и культурных центров;
- Работа детских лагерей и развлекательных центров.
Мэр пообещал, что обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Также снимутся все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
С 1 августа 2020 года:
- Будет разрешена работа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зала не более чем на 50%;
- Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун;
- Возобновят работу кружки и секции программы
«Московское долголетие» при условии проведения занятий на открытом воздухе.
По-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Маски и перчатки необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.
«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад», — заявил мэр.
Фото: Unsplash
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