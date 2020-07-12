Мэр Москвы объявил об очередном этапе снятия ограничений для бизнеса и горожан

В частности, с 13 июля 2020 года будет разрешена:

Очная работа образовательных учреждений и курсов;

Работа секций и кружков с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок;

Работа аттракционов, парков культуры и отдыха и культурных центров;

Работа детских лагерей и развлекательных центров.

Мэр пообещал, что обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Также снимутся все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

С 1 августа 2020 года:

Будет разрешена работа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зала не более чем на 50%;

Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун;

Возобновят работу кружки и секции программы «Московское долголетие» при условии проведения занятий на открытом воздухе.

По-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Маски и перчатки необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.

«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад», — заявил мэр.

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