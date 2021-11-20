Глава Nvidia: Метавселенная может предпринимателям сохранить сотни миллиардов долларов

Сооснователь и исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, рассуждая о перспективах метавселенной, заявил, что компании вкладывают деньги в создание виртуальной вселенной, потому что в конечном итоге это может спасти их от финансовых потрясений в реальном мире.
В пятницу Хуанг принял участие в шоу «Безумные деньги» на CNBC и сказал, что метавселенная или омнивселенная, как ее называют в Nvidia, позволит компаниям снизить расходы и повысить операционную эффективность.
«[Компании] готовы инвестировать небольшую сумму денег в эту возможность искусственного интеллекта, и, будем надеяться, сумеют с ее помощью сохранить сотни и сотни миллиардов долларов», — сказал Дженсен Хуанг.
Nvidia является крупнейшим в мире производителем видеокарт и полупроводников для искусственного интеллекта. Чипы компании играют решающую роль в вычислительных устройствах, которые будут управлять метавселенной, поэтому интерес к современной концепции выгоден для Nvidia.
В третьем квартале этого года компания увеличила свою прибыль год к году на 84% — до $2,46 млрд. Выручка производителя полупроводников составила $7,1 млрд, обновив рекорд в $6,51, установленный во втором квартале 2021 года. В Nvidia рассчитывают получить рекордную выручку и в четвертом квартале, которая составит $7,4.
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