«Обожглись на сделке с Тиньковым»: Источники сообщили о готовности «Яндекса» купить банк «Акрополь»

После провала переговоров с Олегом Тиньковым «Яндекс» готовится купить банк «Акрополь», сообщает The Bell со ссылкой на источники. В пресс-службе компании RB.ru сообщили, что «Яндекс» заинтересован в получении банковской лицензии и рассматривает все доступные варианты, однако факт переговоров с гендиректором группы «Связной» Евгением Давыдовичем, который владеет банком «Акрополь» не подтвердили, но и не опровергли.

«Яндекс» ведёт переговоры о покупке банка «Акрополь» с гендиректором группы «Связной» Евгением Давыдовичем, пишет The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из инсайдеров отметили, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась именно на «Акрополе».

По словам собеседников издания, сделка находится на этапе due diligence, и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи.

В пресс-службе «Яндекса» RB.ru сообщили, что компания заинтересована в получении банковской лицензии и рассматривает все доступные варианты, однако факт переговоров с гендиректором группы «Связной» Евгением Давыдовичем, который владеет банком «Акрополь», не подтвердили, но и не опровергли.

Источники The Bell не смогли назвать сумму предполагаемой сделки, однако как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в феврале Давыдович отдал за «Акрополь» сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020-го эта цифра равнялась 1,1 млрд рублей. На начало марта капитал «Акрополя» составляет немногим более 1 млрд рублей.

Активы банка оцениваются в 1,24 млрд рублей. Убыток по итогам 2020-го составил около 82 млн рублей. «Акрополь» занимает 323-ю строчку в рэнкинге банков «Интерфакс-100».

Один из собеседников издания пояснил, что «Яндекс» покупает в таком случае не полноценный банк, а банковскую лицензию, чтобы самостоятельно «делать финтех».

«Компания обожглась на сделке с [основателем и основным владельцем „Тинькофф Банка“ Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение», — заявил источник.

10 марта «Яндекс» объявил о запуске платёжного сервиса Yandex Pay, используя который, пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».

Фото: Maria Pomelnikova/Shutterstock