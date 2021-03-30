«Проблема со вторым двигателем»: одиннадцатый прототип звездолета SpaceX взорвался на испытаниях

Космическая компания Илона Маска SpaceX провела еще один высотный испытательный полет прототипа своего звездолета Starship. Во время посадки прототип SN11 взорвался. Точные причины неполадок пока не установлены, сообщает TechCrunch.

Эти испытания стали четвертым летным испытанием прототипа.

На данном этапе программы цель SpaceX — поднять космический корабль на высоту около 10 километров с последующим маневром «опускание животом». Последний предполагает отключение двигателей, аэродинамическое торможение и повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение. Затем прототип должен вернуться на стартовую площадку.

Предполагается, что весь полет должен длиться около 6,5 минут.

Среди заявленных целей настоящих испытаний — тестирование и сбор данных об управляющих закрылках, которые Starship использует для подготовки к мягкой посадке.

«Похоже, у двигателя 2 возникли проблемы при подъеме, и он не достиг рабочего давления в камере при посадке, но, теоретически, в этом не было необходимости. Что-то значимое произошло вскоре после начала посадки. Узнаем больше, когда позже сегодня сможем исследовать обломки», — написал Маск сразу после испытаний на своей странице в Twitter.

Как и всегда, испытания проходили в исследовательском центре SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Погодные условия были туманными, отмечает TechCrunch.

Напомним, что десятый прототип космического корабля Starship SN10 проводил испытательный суборбитальный полет 4 марта. Тогда была совершена успешная вертикальная посадка. Но через 7 минут звездолет взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.

«Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с повредил опоры и часть "юбки" (корпуса)», — говорилось в сообщении Маска в Twitter.

В первых двух попытках прототипы SN8 и SN9 взорвались от сильного удара при приземлении.

Запланировано, что Starship будет использоваться как многоразовый космический аппарат, способный взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс. Также у корабля SpaceX имеется вторая функция — запуск второй ступени, используемый для достижения орбитальной скорости при пуске с Земли.

В перспективе корабль будут запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy. Последняя оснащена 28 мощными двигателями Raptor и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: SpaceX