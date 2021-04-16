Одежда в аренду: H&M запустила бесплатный прокат мужских костюмов

Международный ритейлер H&M бесплатно даст в аренду мужские костюмы жителям Великобритании. Заплатить попросят только за сумку для транспортировки.

Условия пользования услугой – костюм нужно вернуть в магазин в течение суток, сказано на официальном сайте компании. С клиента возьмут плату только за специальную сумку для переноски. После пользования одежду отправят в химчистку.

Аренда будет бесплатной, если на костюме появятся мелкие повреждения или пятна. В противном случае – попросят клиента полностью оплатить товар.

В H&M подчеркнули, что особенность данной услуги в том, что мужчинам, собирающимся на собеседование по устройству на работу, теперь не нужно покупать костюм, а достаточно просто взять его напрокат.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!