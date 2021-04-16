Одежда в аренду: H&M запустила бесплатный прокат мужских костюмов

Международный ритейлер H&M бесплатно даст в аренду мужские костюмы жителям Великобритании. Заплатить попросят только за сумку для транспортировки.
Условия пользования услугой – костюм нужно вернуть в магазин в течение суток, сказано на официальном сайте компании. С клиента возьмут плату только за специальную сумку для переноски. После пользования одежду отправят в химчистку.
Аренда будет бесплатной, если на костюме появятся мелкие повреждения или пятна. В противном случае – попросят клиента полностью оплатить товар.
В H&M подчеркнули, что особенность данной услуги в том, что мужчинам, собирающимся на собеседование по устройству на работу, теперь не нужно покупать костюм, а достаточно просто взять его напрокат.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: официальный сайт H&M.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Японский оператор «здорового фастфуда» 2foods запускает фудтех-парк в Токио
- 2 Как игровые платформы превращаются в маркетплейсы
- 3 Плохому продавцу система вознаграждения мешает
- 4 Компетенции маркетолога, которые помогут стать директором по маркетингу
- 5 Сам себе YouTube: как снизить риск блокировки и увеличить прибыль от видео