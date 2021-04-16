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Одежда в аренду: H&M запустила бесплатный прокат мужских костюмов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международный ритейлер H&M бесплатно даст в аренду мужские костюмы жителям Великобритании. Заплатить попросят только за сумку для транспортировки.

Одежда в аренду: H&M запустила бесплатный прокат мужских костюмов

Условия пользования услугой – костюм нужно вернуть в магазин в течение суток, сказано на официальном сайте компании. С клиента возьмут плату только за специальную сумку для переноски. После пользования одежду отправят в химчистку. 

Аренда будет бесплатной, если на костюме появятся мелкие повреждения или пятна. В противном случае – попросят клиента полностью оплатить товар.

В H&M подчеркнули, что особенность данной услуги в том, что мужчинам, собирающимся на собеседование по устройству на работу, теперь не нужно покупать костюм, а достаточно просто взять его напрокат.

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Фото: официальный сайт H&M.

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