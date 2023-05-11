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«Одноклассники» запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В «Одноклассниках» появилась фотовитрина с технологиями машинного обучения. Она дает новые возможности работы с фотографиями, иллюстрациями, видео и GIF. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

В раздел «Фото» добавили возможность просмотреть архивные снимки, а также создавать новый контент с помощью технологий машинного обучения. Функция «Подборка фотографий» поможет быстро найти снимки, оставшиеся после какого-либо события, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их в свой профиль.

Как рассказали в самой компании, пользователи с интересом приняли новую функцию: во время тестового запуска они загрузили через такие подборки свыше 250 тыс. изображений. Сейчас опция доступна в приложении на Android, но скоро появится и на iOS.

А в отдельной вкладке «Идеи» можно поэкспериментировать с собственным образом. Для этого добавили сервис «Новый образ» с технологией deepfake.

Кроме того, соцсеть обновила функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа базируется на технологиях машинного обучения. Благодаря этому можно автоматически собрать лучшие снимки в слайд-шоу.

Новая фотовитрина уже доступна в разделе «Фото» в приложениях ОК на iOS и Android.

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О том, что соцсеть запустит фотовитрину, сообщалось еще в конце прошлого года. Тогда «Одноклассники» анонсировали обновление контентной платформы.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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