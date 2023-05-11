«Одноклассники» запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

В «Одноклассниках» появилась фотовитрина с технологиями машинного обучения. Она дает новые возможности работы с фотографиями, иллюстрациями, видео и GIF. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.
В раздел «Фото» добавили возможность просмотреть архивные снимки, а также создавать новый контент с помощью технологий машинного обучения. Функция «Подборка фотографий» поможет быстро найти снимки, оставшиеся после какого-либо события, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их в свой профиль.
Как рассказали в самой компании, пользователи с интересом приняли новую функцию: во время тестового запуска они загрузили через такие подборки свыше 250 тыс. изображений. Сейчас опция доступна в приложении на Android, но скоро появится и на iOS.
А в отдельной вкладке «Идеи» можно поэкспериментировать с собственным образом. Для этого добавили сервис «Новый образ» с технологией deepfake.
Кроме того, соцсеть обновила функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа базируется на технологиях машинного обучения. Благодаря этому можно автоматически собрать лучшие снимки в слайд-шоу.
Новая фотовитрина уже доступна в разделе «Фото» в приложениях ОК на iOS и Android.
О том, что соцсеть запустит фотовитрину, сообщалось еще в конце прошлого года. Тогда «Одноклассники» анонсировали обновление контентной платформы.
Фото на обложке: XanderSt /
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