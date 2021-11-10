«Авито» проведет Open Day для менеджеров b2b-продаж

13 ноября департамент продаж «Авито» проведет онлайн-мероприятие, на котором эксперты компании расскажут, как устроены продажи в b2b. К участию приглашают всех, кто строит или планирует карьеру в этой сфере.
В программе:
- обзор ключевых направлений бизнеса «Авито»;
- тренинги по психологии продаж и работе с возражениями;
- неформальное общение с сотрудниками и погружение в культуру компании.
Помимо этого у каждого участника будет возможность получить оффер в команду b2b-продаж «Авито» за один день, а трех наиболее активных участников пригласят на экскурсию по офису компании в Санкт-Петербурге.
Регистрация на мероприятие открыта до 12 ноября. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Primakov /
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