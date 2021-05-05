Идет прием заявок на конкурс публикаций «Открытая библиотека сквозных цифровых технологий»

Российская государственная библиотека и ИТ-компания IPR Transfer запустили конкурс «Открытая библиотека сквозных цифровых технологий». Участвовать могут авторы публикаций и образовательного контента. Заявки принимаются до 1 сентября.

Цель конкурса — создать доступную базу знаний по сквозным цифровым технологиям, поддержать авторов и издателей. По словам организаторов, победители разделят призовой фонд в 1 млн рублей.

Участники с лучшими работами смогут:

разместить публикации в Национальной электронной библиотеке и ЭБС IPR BOOKS;

выступить на Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных;

присвоить публикации ISBN, DOI, попасть в РИНЦ;

получить возможность опубликовать работу в печатном виде.

Номинации конкурса:

«Лучшая работа по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики с применением больших данных». «Лучшая работа по применению искусственного интеллекта в отраслях экономики». «Лучшая работа в области компонентов робототехники и сенсорики». «Лучшая работа в области промышленного интернета». «Лучшая работа в области систем распределенного реестра». «Лучшая работа в области квантовых технологий». «Лучшая работа в области технологий беспроводной связи». «Лучшая работа в области технологий виртуальной и дополненной реальностей».

Организаторам интересны инновации в сферах обрабатывающей и добывающей промышленности, строительства, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и многих других.

Публикация или другой контент должны быть оригинальными, не опубликованными, свежими и созданными в формате учебника, пособия или монографии. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

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