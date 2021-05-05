Идет прием заявок на конкурс публикаций «Открытая библиотека сквозных цифровых технологий»

Российская государственная библиотека и ИТ-компания IPR Transfer запустили конкурс «Открытая библиотека сквозных цифровых технологий». Участвовать могут авторы публикаций и образовательного контента. Заявки принимаются до 1 сентября.
Цель конкурса — создать доступную базу знаний по сквозным цифровым технологиям, поддержать авторов и издателей. По словам организаторов, победители разделят призовой фонд в 1 млн рублей.
Участники с лучшими работами смогут:
- разместить публикации в Национальной электронной библиотеке и ЭБС IPR BOOKS;
- выступить на Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных;
- присвоить публикации ISBN, DOI, попасть в РИНЦ;
- получить возможность опубликовать работу в печатном виде.
Номинации конкурса:
- «Лучшая работа по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики с применением больших данных».
- «Лучшая работа по применению искусственного интеллекта в отраслях экономики».
- «Лучшая работа в области компонентов робототехники и сенсорики».
- «Лучшая работа в области промышленного интернета».
- «Лучшая работа в области систем распределенного реестра».
- «Лучшая работа в области квантовых технологий».
- «Лучшая работа в области технологий беспроводной связи».
- «Лучшая работа в области технологий виртуальной и дополненной реальностей».
Организаторам интересны инновации в сферах обрабатывающей и добывающей промышленности, строительства, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и многих других.
Публикация или другой контент должны быть оригинальными, не опубликованными, свежими и созданными в формате учебника, пособия или монографии. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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