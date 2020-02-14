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Опрос: только у 8% пользователей рунета есть карта рассрочки

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Медиахолдинг Mail.ru Group вместе с маркетинговой компанией ResearchMe провели опрос на тему того, какие банковские продукты популярны среди пользователей рунета и во что вкладываются рекламодатели в этой категории. В Rusbase ознакомились с материалами исследования.

Опрос: только у 8% пользователей рунета есть карта рассрочки

Банковские продукты

Как пишут в Mail.ru, банковские карты — самый популярный продукт во всех возрастных категориях.

Зарплатные карты есть более чем у половины респондентов (57%).

Дебетовыми картами, оформленными самостоятельно, пользуются 42% опрошенных. Самой высокой популярностью, отмечается в исследовании, эти карты пользуются среди молодежи: они есть у 53% респондентов в возрасте до 25 лет.

Кредитные карты есть у 32% опрошенных. Ими чаще пользуются люди старше 35 лет (40%). У большинства владельцев (70%) оформлена одна карта, у каждого пятого — две-три, у каждого десятого — больше четырех.

Карты рассрочки есть только у 8% опрошенных.

Каждый второй респондент обслуживается в одном банке, треть являются клиентами двух банков. 15% опрошенных заявили, что пользуются услугами трех — пяти банков.

Банковские онлайн-сервисы

73% участников опроса заявили, что предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в отделения. Среди респондентов в возрасте до 25 лет этот ответ выбрал 81%.

Практически все (91%) клиенты пользуются онлайн-сервисами банков, при этом 81% из них выбирает мобильное приложение, а 54% — веб-версию.

Интернет-банкингом пользуются в основном для перевода денег (76%), оплаты услуг (65%) и контроля расходов (48%).

Реклама новых банковских продуктов

Из опроса следует, что пользователи чаще всего узнают о новых продуктах и предложениях банка из SMS (39%), интернет-рекламы (25%), ТВ-рекламы и сайтов банков (по 22%).

Аудитория до 25 лет узнает через digital-продукты: рекламу в интернете (32%), социальные сети и каналы банка (26%), медиа о финансах (18%), из рекомендаций блогеров и известных людей (11%).

Устройства, модели оплаты и таргетинги

Преимущественно рекламодатели (83%) выбирают кроссплатформенное продвижение. Оно позволяет оптимизировать частоту показа рекламы и расход средств.

Например, в третьем квартале 2019 года банки в основном (60%) платили за performance-показатели. 

95% бюджетов приходится на кампании с геотаргетингом, 91% — на кампании с таргетингом по возрасту, 56% — по интересам. 29% бюджетов приходится на кампании с подключением ремаркетинга. 

В исследовании отмечают, что при продвижении банковских продуктов и услуг рекламодатели не так часто выбирают таргетинг по полу.

Фото: MK photograp55 / Shutterstock

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