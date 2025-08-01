От 72 до 99 тыс. рублей: средняя зарплата в России в 2025 году выросла на 37%
Средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила 99,4 тыс. рублей до вычета НДФЛ. За два года она выросла на 37%. За этой цифрой — традиционный перекос: Чукотка и Москва в топе, Ингушетия и Дагестан — внизу списка.
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Рост есть, равенства — нет
По расчётам Росстата, в России средняя зарплата приблизилась к шестизначной отметке — 99,4 тыс. рублей до вычета налога. За два года номинальные доходы выросли на 37%, прибавив более 26 тыс. рублей.
В исследовании приняли участие 28,4 млн работников в 95,4 тыс. организаций — без учёта малого бизнеса. Такой замер проводится раз в два года и считается ключевым ориентиром по зарплатам в формальном секторе экономики.
Север — дорого, юг — по-прежнему дешево
География доходов снова напомнила, где в России «жить хорошо». На севере — ближе к нефти и 200 тысячам. На юге — ближе к солнцу и отметке в 40 000 ₽.
Самые «тяжёлые» зарплаты — на краю карты:
- Чукотка — почти 194 тыс. ₽,
- Москва — 178 тыс. ₽,
- Ямал — 163 тыс. ₽.
На противоположном конце шкалы — кавказский юг. Там медианный чек за труд — от 39 до 45 тыс. ₽. В «антилидерах» — Ингушетия, Чечня и Дагестан.
Разрыв между двумя крайностями — почти пятикратный. А значит, это почти пятикратная разница в доступе к базовым финансовым возможностям.
Зарплата ≠ доход
Средняя зарплата в 99,4 тысячи рублей — это сумма без учета выплаты 13% НДФЛ, а также расходов на жильё, транспорт, продукты и кредиты. Кроме того, исследование исключает малый бизнес, самозанятых и неформально занятых.
Это значит, что фактический средний доход на руки у населения может быть значительно ниже.
Ускорение роста — номинальное
Рост на 37% за два года — сильный в абсолютных цифрах. Но за это же время инфляция, особенно по ключевым потребительским статьям — жилью, продуктам и транспорту — съела часть прироста.
Если сравнивать с медианной зарплатой (данные которой публиковались ранее), дисбаланс ещё очевиднее: у половины населения доходы остаются сильно ниже среднероссийских значений.
Контекст
Средняя зарплата приближается к психологической отметке в 100 000 рублей — но говорить о «новом уровне жизни» пока рано. На фоне роста цен и нестабильного кредитного климата реальная покупательная способность населения восстанавливается медленно.
Фото: PeopleImages / Getty Images
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