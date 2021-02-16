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Ozon учредил компанию по микрофинансированию

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Российский маркетплейс Ozon выходит на рынок микрофинансирования. Новая компания «Озон кредит» зарегистрированав Москве 15 февраля 2021 года, по данным ЕГРЮЛ.

Ozon учредил компанию по микрофинансированию

Учредителями микрокредитной компании стали «Озон Холдинг» (99%) и «Интернет Решения» (относятся к структуре Ozon). Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составил 1 млн рублей. Генеральным директором является Дмитрий Малютин. Уточняется, что компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.

«Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности. Ozon зарегистрировал компанию и теперь займётся вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций», — пояснили RB.ru в пресс-службе компании.

Ранее маркетплейс запустил продажи для B2B-клиентов с механизмом вычета НДС.

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