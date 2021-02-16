Ozon учредил компанию по микрофинансированию

Учредителями микрокредитной компании стали «Озон Холдинг» (99%) и «Интернет Решения» (относятся к структуре Ozon). Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составил 1 млн рублей. Генеральным директором является Дмитрий Малютин. Уточняется, что компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.

«Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности. Ozon зарегистрировал компанию и теперь займётся вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций», — пояснили RB.ru в пресс-службе компании.

Ранее маркетплейс запустил продажи для B2B-клиентов с механизмом вычета НДС.