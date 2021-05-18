Ozon показал «фантастически успешные» результаты: Оборот продаж в первом квартале вырос в 2,3 раза

В Ozon рассказали о «фантастически успешном» начале года, опубликовав финансовые результаты за первый квартал. Оборот от продаж товаров и услуг российского маркетплейса вырос в 2,35 раза — до 74,2 миллиарда рублей, компания также повысила прогноз роста оборота от продаж товаров и услуг до 100% по итогам 2021 года и подтвердила прогноз по капзатратам на уровне 20-25 миллиардов рублей.

Оборот от продаж товаров и услуг Ozon в первом квартале 2021 года вырос в 2,35 раза — до 74,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

«Начало 2021 года стало для нас, без преувеличения, фантастически успешным: в первом квартале рост GMV составил 135%, в результате уже шесть кварталов подряд рост GMV Ozon превышает 100%. Мы воодушевлены нашими успехами и повышаем прогноз роста GMV по итогам 2021 года до 100% по сравнению с предыдущим годом», — приводятся в сообщении слова генерального директора Ozon Александра Шульгина.

Он подчеркнул, что маркетплейс остается основным двигателем роста группы и продолжает быстро расширяться, чему способствует стремительно растущее число продавцов на платформе, а также 16 миллионов активных покупателей, регулярно оформляющих заказы на Ozon.

«В апреле мы объявили о приобретении банка «Оней», что стало новой вехой в развитии наших финансовых сервисов. Сделка поможет Ozon запускать новые и повысить качество текущих финансовых продуктов для продавцов и покупателей. Кроме того, Ozon начинает экспансию в страны СНГ, запланировав запуск собственных операций в Белоруссии», — добавил Шульгин.

Скорректированная EBITDA российского маркетплейса в отчетном периоде осталась отрицательной, составив 4,9 миллиарда рублей против 4,5 миллиарда рублей в первом квартале 2020 года. Отношение скорректированной EBITDA к GMV (gross merchandise value, оборот от продаж — прим. ред.), включая услуги, улучшилось до минус 6,5% по сравнению с минус 14,2% в первом квартале 2020 года.

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Фото: Ozon.ru