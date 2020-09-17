Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта

Корпорация Panasonic объявила о создании венчурного фонда Conductive Ventures II в Калифорнии с активами в размере $150 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Деньги планируется инвестировать в перспективных разработчиков софта и оборудования для разных отраслей бизнеса, в том числе, искусственного интеллекта, автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего сферы труда, коммерции, производственных технологий.

Это второй венчурный фонд Panasonic под управлением компании Conductive Ventures. Первый — Conductive Ventures I — с аналогичными активами был создан в 2017 году. За время своего существования он инвестировал в такие компании, как Ambiq Micro, Blueshift, CSC Generation, Desktop Metal, Gen. G, Jackpocket, Proterra, Self, Sprinklr, Survata and Versatile.

Panasonic инвестирует в технологические стартапы и инновационные разработки Кремниевой долины уже более 20 лет, с 1998 года. Корпорация не только входила в число венчурных инвесторов, но и поддерживала участников портфолио собственными бизнес-наработками, опытом продаж и глобальной деятельности.

Conductive Ventures продолжит поиск и инвестирование в развивающиеся стартапы, чьи разработки соответствуют требованиям рынка, и которые обладают пулом первых клиентов. Подобная коллаборация поможет Panasonic изучить новые возможности для бизнеса, говорится в сообщении.

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