Предприниматели назвали самых неуступчивых партнеров во время пандемии. Меньше всего им шли на уступку арендодатели.

Аналитический центр НАФИ опросил компании на предмет того, в каких отраслях их деловые партнеры больше всего шли на уступки во время кризиса из-за пандемии COVID-19, пишет РБК.

В опросе участвовали 2,5 тысячи топ-менеджеров малого, среднего и крупного бизнеса на российском рынке из 85 регионов.

Каждой отрасли центр присвоил значение индекса лояльности от -100 до +100. Оно зависело от того, готовы ли компании-клиенты рекомендовать своих подрядчиков и поставщиков.

Самый низкий уровень лояльности в сефере аренды коммерческой недвижимости (индекс -2). Переговоры о пересмотре условий аренды вели 85% предпринимателей, но добились уступок по платежам только 13%.

Сравнительно низкий уровень лояльности — у образовательной сферы (образовательные услуги, тренинги, индекс 2) и телекоммуникационной (интернет, телефонная связь, индекс 5).

Больше всего соглашений бизнесу удалось достичь с банками для юридических лиц (25), лизинговыми фирмами (24) и поставщиками канцелярии и расходных материалов (21). Еще с разработчиками сайтов или мобильных приложений (19), поставщиками рекламных или дизайнерский услуг (16) и грузовыми компаниями (16).

Этому способствовало сокращение продаж по традиционным каналам и активное развитие онлайн-каналов дистрибуции, отметили в НАФИ. В начале 2021 года, по данным центра, бизнес планировал потратить на свои сайты в пять раз больше, чем в 2019.

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Фото: PCHAILUK CHALATHAI/Shutterstock