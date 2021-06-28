Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Предприниматели назвали самых неуступчивых партнеров во время пандемии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Предприниматели назвали самых неуступчивых партнеров во время пандемии. Меньше всего им шли на уступку арендодатели. 

Предприниматели назвали самых неуступчивых партнеров во время пандемии

Аналитический центр НАФИ опросил компании на предмет того, в каких отраслях их деловые партнеры больше всего шли на уступки во время кризиса из-за пандемии COVID-19, пишет РБК.

В опросе участвовали 2,5 тысячи топ-менеджеров малого, среднего и крупного бизнеса на российском рынке из 85 регионов.

Каждой отрасли центр присвоил значение индекса лояльности от -100 до +100. Оно зависело от того, готовы ли компании-клиенты рекомендовать своих подрядчиков и поставщиков.

  • Самый низкий уровень лояльности в сефере аренды коммерческой недвижимости (индекс -2). Переговоры о пересмотре условий аренды вели 85% предпринимателей, но добились уступок по платежам только 13%.
  • Сравнительно низкий уровень лояльности — у образовательной сферы (образовательные услуги, тренинги, индекс 2) и телекоммуникационной (интернет, телефонная связь, индекс 5).
  • Больше всего соглашений бизнесу удалось достичь с банками для юридических лиц (25), лизинговыми фирмами (24) и поставщиками канцелярии и расходных материалов (21). Еще с разработчиками сайтов или мобильных приложений (19), поставщиками рекламных или дизайнерский услуг (16) и грузовыми компаниями (16).

Этому способствовало сокращение продаж по традиционным каналам и активное развитие онлайн-каналов дистрибуции, отметили в НАФИ. В начале 2021 года, по данным центра, бизнес планировал потратить на свои сайты в пять раз больше, чем в 2019.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: PCHAILUK CHALATHAI/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Спрос на доставку готовой еды после введения QR-кодов для ресторанов вырастет на 30% — прогноз
  2. 2 Сервисы web-хостинга Рег.ру отключились из-за аварии вследствие непогоды в Москве
  3. 3 7 ошибок, которые вы точно допускаете в ведении бизнеса
  4. 4 За два года «средний чек» инвестора снизился почти в три раза — Мосбиржа
  5. 5 MedTech стартап MDinc лауреата Rusbase Young Awards привлек первые импакт-инвестиции
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июня 2021

Акселератор Роскосмос

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

30 июня 2021

Altairika challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как охладить квартиру без кондиционера

Истории

Карьера и жизнь в Стамбуле глазами русской: «Есть много негласных правил»

Новости

60% миллениалов в США с годовым доходом более $100 тыс. рассказали о жизни от зарплаты до зарплаты

Истории

«Это про упасть семь раз и подняться восьмой»: предприниматели о том, что для них малый бизнес

Новости

Основатель Meta решил поделить деньги между командой после продажи стартапа: реакция соцсетей