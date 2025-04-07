Основной владелец «Ароматного мира» перестал быть учредителем компании

Из капитала «Ароматного мира» также вышли Анна и София Задорины (у них было по 2,5%). Их доли достались Валерию Задорину — теперь он владеет 95% вместо 32,5%. Кроме того, по 2,5% осталось у Михаила и Александра Задориных.

В начале февраля Валерий Задорин подал иск к Павлу Задорину, требуя признать сделку недействительной (о какой сделке шла речь, неизвестно). 1 апреля Арбитражный суд Москвы прекратил производство по этому делу.

Параллельно суд рассматривает другой иск — в нем Валерий Задорин требует от «АМ ритейл», управляющей компании «Ароматного мира», предоставить корпоративные документы (какие, не уточняется). Заседание по этому делу назначено на 21 апреля, иск был подан в ноябре прошлого года.

В начале марта источники «Коммерсанта» сообщили, что владельцы компании рассматривают возможность продажи бизнеса на фоне внутренних разногласий. В «Ароматном мире» опровергли эту информацию и заявили, что судебное разбирательство, инициированное участником, — это «цивилизованный способ разрешения разногласий».

Фото на обложке: smith371 / Shutterstock / FOTODOM