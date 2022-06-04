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Десять тематических проектов «Первого канала» перешли к связанной с «Триколором» структуре

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Дом кино», «Победа», «Бобер» и другие тематические проекты «Первого канала» сменили владельца. Теперь они объединятся в один медиахолдинг со спутниковым оператором «Триколором».

Десять тематических проектов «Первого канала» перешли к связанной с «Триколором» структуре

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в медиарынке. Телеканалы «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Бобер», «О!», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Поехали!» и «Победа» ранее входили в проект «Цифровое Телесемейство». Тот, в свою очередь, принадлежал АО «Первый канал. Всемирная сеть».

Номинальным покупателем «Цифрового Телесемейства» выступила калининградская компания «УльтраРу», бенефициары которой не раскрываются. Пресс-служба «Триколора» подтвердила изданию факт покупки десяти телеканалов и дальнейшего объединения с ними. 

Стоимость покупки не разглашается. Сообщается, что сделка прошла «на рыночных условиях».

Роскомнадзор и «Первый канал» также подтвердили смену учредителя бывшего «Цифрового Телесемейства».

Фото: Lisa-Lisa / Shutterstock

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