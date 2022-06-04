«Дом кино», «Победа», «Бобер» и другие тематические проекты «Первого канала» сменили владельца. Теперь они объединятся в один медиахолдинг со спутниковым оператором «Триколором».

Десять тематических проектов «Первого канала» перешли к связанной с «Триколором» структуре