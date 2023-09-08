Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Победа» начнет продавать на борту еду и напитки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Победа» объявила о планах начать продажу еды и напитков на борту и внедрить систему раздачи развлекательного контента. Цены на дополнительные услуги пока обсуждаются, их собираются ввести в следующем году.

«Победа» начнет продавать на борту еду и напитки

Российский лоукостер «Победа» планирует в 2024 году начать продажу на борту еды и напитков, а также внедрить на самолетах систему раздачи развлекательного контента. Об этом РБК рассказал гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук.  

По словам Тыщука, еда будет представлять собой снеки длительного хранения в упаковках, которые избавят авиакомпанию от необходимости собирать мусор. О ценах на еду и напитки, а также об их ассортименте, Тыщук не сообщил.

На данный момент «Победа» бесплатно по запросу выдает пассажирам питьевую воду. Кроме того, компания с этого года предлагает услугу «Еда на гейт» – пассажир при посадке может получить набор еды стоимостью до 1490 рублей.

Также в 2024 году «Победа» намерена внедрить систему раздачи развлекательного контента на гаджеты пассажиров.

Тыщук отметил, что доля допуслуг в выручке «Победы» составляет до 15% – в деньгах за год это до 8,8 млрд рублей.

Фото на обложке: Mikhail Starodubov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как я законно вернул деньги за билет авиакомпании «Победа» — кейс
  2. 2 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  3. 3 В России открыли первую станцию метро прямо в аэропорту
  4. 4 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  5. 5 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ