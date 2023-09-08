«Победа» начнет продавать на борту еду и напитки

«Победа» объявила о планах начать продажу еды и напитков на борту и внедрить систему раздачи развлекательного контента. Цены на дополнительные услуги пока обсуждаются, их собираются ввести в следующем году.

Российский лоукостер «Победа» планирует в 2024 году начать продажу на борту еды и напитков, а также внедрить на самолетах систему раздачи развлекательного контента. Об этом РБК рассказал гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук.

По словам Тыщука, еда будет представлять собой снеки длительного хранения в упаковках, которые избавят авиакомпанию от необходимости собирать мусор. О ценах на еду и напитки, а также об их ассортименте, Тыщук не сообщил.

На данный момент «Победа» бесплатно по запросу выдает пассажирам питьевую воду. Кроме того, компания с этого года предлагает услугу «Еда на гейт» – пассажир при посадке может получить набор еды стоимостью до 1490 рублей.

Также в 2024 году «Победа» намерена внедрить систему раздачи развлекательного контента на гаджеты пассажиров.

Тыщук отметил, что доля допуслуг в выручке «Победы» составляет до 15% – в деньгах за год это до 8,8 млрд рублей.

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