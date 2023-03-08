Поставщики трубок и вейпов пожаловались на штрафы от Wildberries на 600+ млн рублей

Поставщики кальянов, курительных трубок и безникотиновых вейпов составили коллективную досудебную претензию к маркетплейсу Wildberries с целью оспорить штрафы на общую сумму cвыше 600 млн рублей в отношении более, чем 160 предпринимателей.

По мнению бизнеса, назначенные штрафы юридически не обоснованы, поскольку платформа весла запрет на продажу никотиносодержащих товаров, а в их продукции никотин не присутствует.

Представляющий интересы продавцов генеральный директор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов, который предоставил Forbes документы по делу, добавил, что селлеры также подали заявления в полицию, чтобы оспорить штрафы.

В результате действий маркетплейса многие поставщики не могут вывезти свою продукцию (либо вывезти только платно по 113 рублей за товарную единицу), а некоторые вообще потеряли доступ к своим личным кабинетам на онлайн-платформе.

В претензии продавцов отдельно указано, что Wildberries применил штрафные санкции в одностороннем порядке и без заблаговременного уведомления об изменениях в договоре оферты.

Представители платформы заявляют обратное: они уверяют, что предупредили продавцов об изменениях в договоре (действуют с 31 января), а 3 февраля разослали сообщения о введении запрета на безникотивновую продукцию, поскольку недобросовестные продавцы под ее видом продавали товары с никотином.

Селлеры уверяют, что все никотиновые товары были удалены, но из-за технических особенностей платформы удаленные карточки продукции остаются в «Корзине», из-за чего система продолжает считать, что товары все еще в продаже.

Для решения этой проблемы Wildberries запустил специального бота, поставщики оценили старания, но сразу все проблемы решить все равно не удалось.

При этом часть продукции, на которую налагались взыскания с грифом «Штраф за нарушение правил площадки», вообще «не имели отношения к запрещенным товарам, например, курительные трубки или кальяны».

Поставщики маркетплейса требуют полной отмены штрафов и возможности бесплатно забрать товар (или вернуть все законные возможности для его реализации).

Жалоба была подана 2 марта заказным письмом (поскольку представители маркетплейса не допустили на встречу инициативную группу селлеров, которые хотели лично передать документы руководству).

Теперь у Wildberries есть 30 дней на рассмотрение коллективной жалобы, которую в компании считают пиар-ходом, поскольку никаких официальных документов не поступало.

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