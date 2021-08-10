Оператора карт «Мир» планируют приватизировать — СМИ

Российские власти ведут обсуждение приватизации «Национальной системы платежных карт», которая является оператором платежной системы «Мир». При этом ЦБ, который владеет НСПК, сообщил, что пока не ведет обсуждение такой возможности ни с каким ведомством.
Тему приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседники издания в Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций.
По данным источников, есть два варианта приватизации: передать 50% плюс 1 акцию от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка, или государство может выкупить 100% компании в рамках IPO, отмечают источники.
В пресс-службе ФАС сообщили, что вопрос о вариантах приватизации НСПК «требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении». В Центробанке отметили, что не ведут обсуждение с Минфином и ФАС, но «вопрос периодически поднимается отдельными представителями рынка». ЦБ не планирует изменений в структуре в ближайшие три-пять лет.
НСПК создана в 2014 году и уже на следующих год начала эмитировать карты «Мир». Согласно отчетности по РСБУ, выручка системы за прошлый год выросла до 22,23 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 8,23 млрд рублей, почти в 1,5 раза выше 2019 года.
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Фото: Ilya Platonov / Shutterstock
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