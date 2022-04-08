Идет прием заявок на международную премию Proba Awards 2022

Премия Proba вручается лучшим агентствам и специалистам в сфере коммуникаций. Участие в ней — возможность заявить о себе профессиональному сообществу, пообщаться с ведущими специалистами в области рекламы, связи с общественностью, маркетинга и представителями академического сообщества.

Принять участие в конкурсе могут специалисты по связям с общественностью (лично), а также авторские коллективы государственных, коммерческих, общественно-политических и других институтов и структур.

«Proba Awards из года в год объединяет ведущих профессионалов в области связей с общественностью, рекламы и маркетинга. За 22 года она стала не просто отраслевой премией, а площадкой для обмена опытом и поддержки лучших проектов и инициатив индустрии. Поддержка, единство, комьюнити, развитие — все это составляет ценностный фундамент премии.

Сейчас это особенно важно. Именно поэтому после долгих обсуждений мы приняли решение проводить конкурс в этом году. Помимо этого мы изменили правила и регламент работы экспертного совета, чтобы участники могли наглядно ознакомиться с результатами голосования», — Анна Бушланова, продюсер премии.

В состав жюри премии входят профессионалы в области PR, digital, рекламы, маркетинга, а также, представители федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций.

Номинации 2022 года:

Бизнес: корпоративные коммуникации, маркетинговые коммуникации, стоп - COVID, внутренние коммуникации;

Общество: продвижение территорий, просвещение и образование общества, корпоративная социальная ответственность, общественно значимые PR-кампании, PR в сфере искусства и развлечений, PR в сфере устойчивого развития;

Технологии и инструменты: корпоративные Медиа, Digital & Social Media, Media Relations, Real-time PR;

Университет: лучший теоретический коммуникационный проект, лучший практический коммуникационный проект;

Высшие достижения: Creative Grand Prix, Effective Grand Prix, специалист года.

Подать заявку можно до 20 июня 2022 года. До 15 апреля действует скидка на раннюю регистрацию. Лауреаты премии будут определены в сентябре в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend. Подробная информация и регистрация — на сайте.

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