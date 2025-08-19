Из Lamoda в МТС перешел топ-менеджер Алексей Кулаков

15 августа МТС назначила Алексея Кулакова вице-президентом по маркетингу и клиентскому опыту. Для компании это ключевой апгрейд: МТС давно вышла за пределы классического телекома и хочет закрепить статус технологической экосистемы. За спиной Кулакова — опыт работы в Lamoda.

Новая роль Кулакова в МТС

В зону ответственности Кулакова в МТС входят маркетинговая стратегия, коммуникации, развитие мобильного приложения и совершенствование всех точек контакта с клиентами. Задача — создать целостный клиентский путь и интегрировать сервисы экосистемы под единый бренд, чтобы МТС воспринималась не только как оператор, но и как цифровая экосистема.

Компания делает ставку на то, что новый топ-менеджер обновит маркетинг с учётом расширения продуктовой линейки и новых рынков. Сегодня МТС конкурирует уже не с операторами связи, а с экосистемами технологических гигантов — Yandex, VK, Сбером. Поэтому назначение Кулакова рассматривается как часть стратегического перезапуска бренда: его опыт должен помочь закрепить за МТС имидж современного технологического игрока.

Опыт Lamoda и уроки трансформации

До прихода в МТС Алексей Кулаков занимал пост управляющего директора по маркетингу Lamoda. Там он курировал маркетинговые коммуникации, PR, контент, программы лояльности, работу с клиентскими каналами и B2B-маркетинг. Под его руководством компания выстраивала систему продвижения и развивала клиентский опыт на одном из крупнейших fashion-рынков в России и СНГ.

Теперь этот опыт востребован в МТС, где задачи шире и масштабнее: от связи и цифровых сервисов до экосистемных продуктов для миллионов пользователей.

Новый уровень сложности

МТС для Кулакова — это выход на новый уровень сложности: компании нужно убедить десятки миллионов пользователей, что она не только оператор, но и полноценная экосистема.

В руках Кулакова — построение стратегии бренда, которая объединит под одним зонтом связь, финтех, развлечения и сервисы для бизнеса. Для МТС это возможность уйти от образа «красного оператора связи» и закрепиться в восприятии аудитории как универсальный цифровой партнёр.

Контекст

Назначение Кулакова — сигнал, что МТС делает ставку не только на развитие продуктовой линейки, но и на восприятие бренда. Компании важно закрепить имидж цифровой экосистемы, а не ограничиваться образом оператора связи. От нового вице-президента ждут перезапуска маркетинговой стратегии и выстраивания единого клиентского опыта, который позволит МТС конкурировать с крупнейшими технологическими платформами страны.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС