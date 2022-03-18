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EventyOn и Stress.Help проведут вебинар на тему психологической поддержки сотрудников

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 марта пройдет вебинар, организованный EventyOn и Stress.Help, на котором расскажут, как поддерживать сотрудников в период неопределенности. К участию приглашают HR-специалистов, внутренних бизнес-тренеров и психологов, руководителей команд. Мероприятие бесплатное. 

EventyOn и Stress.Help проведут вебинар на тему психологической поддержки сотрудников

Сегодня в ситуации высокой неопределенности и большой эмоциональной и информационной нагрузки перед компаниями стоит задача — оказать психологическую поддержку сотрудникам, создать условия для здорового эмоционального реагирования и пространство для диалога, а также управлять возникающими конфликтами.

Разобраться в этих вопросах поможет Александра Разина-Иванова — сертифицированный бизнес-тренер, клинический психолог, Body Mind гештальт-терапевт, игропрактик. На вебинаре эксперт подробно расскажет:

  • как проводить поддерживающие встречи с сотрудниками в формате «на равных»;
  • какова цель таких встреч;
  • каким образом проходят встречи и на что важно обращать внимание;
  • кто в компании может и должен вести подобные встречи.

Чтобы принять участие в вебинаре, нужно зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию о мероприятии можно также найти на сайте. 

Фото на обложке: Photographee.eu / Shutterstock

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