EventyOn и Stress.Help проведут вебинар на тему психологической поддержки сотрудников

23 марта пройдет вебинар, организованный EventyOn и Stress.Help, на котором расскажут, как поддерживать сотрудников в период неопределенности. К участию приглашают HR-специалистов, внутренних бизнес-тренеров и психологов, руководителей команд. Мероприятие бесплатное.
Сегодня в ситуации высокой неопределенности и большой эмоциональной и информационной нагрузки перед компаниями стоит задача — оказать психологическую поддержку сотрудникам, создать условия для здорового эмоционального реагирования и пространство для диалога, а также управлять возникающими конфликтами.
Разобраться в этих вопросах поможет Александра Разина-Иванова — сертифицированный бизнес-тренер, клинический психолог, Body Mind гештальт-терапевт, игропрактик. На вебинаре эксперт подробно расскажет:
- как проводить поддерживающие встречи с сотрудниками в формате «на равных»;
- какова цель таких встреч;
- каким образом проходят встречи и на что важно обращать внимание;
- кто в компании может и должен вести подобные встречи.
Чтобы принять участие в вебинаре, нужно зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию о мероприятии можно также найти на сайте.
Фото на обложке: Photographee.eu /
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