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Дмитрий Песков назвал условия, при которых Владимир Путин будет готов встретиться с Илоном Маском

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Предметом разговора в кабинетах Кремля сегодня стала личность Илона Маска. Общественность интересовалась, собирается ли Владимир Путин встретиться с основателем Tesla и SpaceX. Пресс-секретарь президента сказал, что это не исключено, и назвал условия для проведения такой встречи.

Дмитрий Песков назвал условия, при которых Владимир Путин будет готов встретиться с Илоном Маском

Детали возможной встречи президента России Владимира Путина и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле не исключают встречи Путина и Маска, но для того, чтобы эта встреча состоялась, в России должны быть представлены товары компаний, которыми руководит Илон Маск, а он сам должен быть заинтересован в российском рынке, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что глава государства готов к общению с иностранными бизнесменами и регулярно этим занимается. Пресс-секретарь президента надеется, что главу Tesla и SpaceX российский рынок все-таки заинтересует.

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Фото на обложке: Naresh111 / Shutterstock

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