Дмитрий Песков назвал условия, при которых Владимир Путин будет готов встретиться с Илоном Маском

Предметом разговора в кабинетах Кремля сегодня стала личность Илона Маска. Общественность интересовалась, собирается ли Владимир Путин встретиться с основателем Tesla и SpaceX. Пресс-секретарь президента сказал, что это не исключено, и назвал условия для проведения такой встречи.
Детали возможной встречи президента России Владимира Путина и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле не исключают встречи Путина и Маска, но для того, чтобы эта встреча состоялась, в России должны быть представлены товары компаний, которыми руководит Илон Маск, а он сам должен быть заинтересован в российском рынке, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что глава государства готов к общению с иностранными бизнесменами и регулярно этим занимается. Пресс-секретарь президента надеется, что главу Tesla и SpaceX российский рынок все-таки заинтересует.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Naresh111 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 2 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
- 3 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
- 4 20 величайших инноваций 2016 года
- 5 Илон Маск: «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды»
ВОЗМОЖНОСТИ
17 декабря 2021
17 декабря 2021
18 декабря 2021