Вернуться к пересмотру УК РФ и действовать в российской юрисдикции: к чему Путин призвал российский бизнес

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля сделал ряд заявлений, относящихся к российскому бизнесу. Приводим главное.

Что Путин сказал о российском бизнесе и к чему призвал отечественные предприятия:

Президент призвал вернуться к пересмотру Уголовного кодекса в части экономических составов преступлений. По его словам, «нельзя допускать вседозволенности, но и перегибать палку ни к чему».

Путин заявил, что свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета. «Именно частный бизнес на фоне попыток сдержать Россию показал, что способен адаптироваться», — отметил глава РФ.

Путин призвал и к деофшоризации, заявив, что бизнесу необходимо действовать в российской юрисдикции. Он назвал это базовым принципом.

Глава государства заявил, что если компании закупают отечественные IT-решения, они могут получить налоговый вычет.

Президент также раскритиковал бизнесменов, которые хранили на Западе богатства и все потеряли из-за санкций: «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. А в разговорах на кухне люди припомнили и приватизацию, и показную роскошь».

Также он обратился к бизнесу со словами о том, что «источники благополучия и будущее должны быть только здесь, в родной стране».